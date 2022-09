مصلحة الجمارك تعلن احباط تهريب شحنة من المواد المخدّرة على الحدود الليبية التونسية

ليبيا – أكد مدير الإدارة العامّة لمكافحة التهريب والمخدّرات بمصلحة الجمارك اللواء مراد العالم قيام دورية تابعة لقسم مكافحة التهريب والمخدّرات بنالوت بضبط في منطقة “وادي البئر” على الحدود الليبية التونسية سيارة نوع تويوتا لاند كروزر أثناء محاولة صاحبها الجزائري تهريب شحنة من المواد المخدّرة.

اللواء العالم قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما”: إنه عند تفتيش أفراد الدّورية للسيارة عثروا على كمية كبيرة من الأقراص المخدّرة نوع “لاريكا” تقدّر بـ36 صندوقًا بما يعادل 270 ألف قرص بالإضافة إلى 5 أكياس من “الهيروين” بوزن 2.550 كيلو غرامًا.

وأشار إلى أنه تم إعداد تقرير بالخصوص فور عملية الضّبط وفتح محضر لجمع الاستدلالات وإخطار النيابة المختصة بالضبطية.

