الجدال: المؤسسات الرقابية في الدولة مرتمية في “أحضان” الحكومة

الوطن|رصد

اتّهم أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي، المختار الجدال، الجهات الرقابية في ليبيا وفي مقدمتها ديوان المحاسبة بالانخراط في الفساد الذي تشهده البلاد.

وقال الجدال عبر “فيسبوك”: “أعتقد أن مؤسسات الدولة التي يفترض أن تراقب سير عمل الحكومة، قد لحقها ما كُلفت من أجله، فظهرت في شكلها المشوه وتعاملت مع الحكومة ليس من باب واجبها وإنما من نافذة مصلحة أفرادها.. وارتمت جميعها (إلا ما رحم ربي) في مستنقع الحكومة العفن وصارت بركة فساد”.

واعتبر الجدال أن التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة لم يكشف سوى ما وصفه بـ”الفتات” مقارنة بالحجم الحقيقي للفساد، وذلك من أجل ابتزاز الحكومة لتدفع له أكثر، على حد قوله.

وأضاف: “في المؤتمر الصحفي للديوان سمعنا كلاما مرسلا لا يغني ولا يسمن من جوع، كان يجب أن يظهر لنا كم من قضية سجلت على الحكومة وتم التحقيق فيها من قبل مآموري الضبط القضائي بالديوان، وكم شخص فصل عن وظيفته وأودع السجن؟”

وانتقد الجدال إحالة ديوان المحاسبة تقريره إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات إزاء ما ورد فيه من مخالفات وخروقات، متسائلاً: “ماذا سيفعل مجلس النواب والحكومة جميعها مجلس النواب؟”