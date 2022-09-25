بن شرادة: مجلس الدولة سيناقش مواد القاعدة الدستورية في جلسة الغد

أخبار ليبيا 24

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، إن رئاسة المجلس دعت الأعضاء إلى عقد جلسة غداً الأثنين لمناقشة مواد القاعدة الدستورية.

وأوضح بن شرادة لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد ، أن الجلسة لاستكمال ما تمت مناقشته الجلسة الماضية المعلقة.

وأشار بن شرادة إلى أن الجلسة ستعقد على تمام الساعة العاشرة صباحاً بفندق المهاري بطرابلس.

وأضاف بن شرادة، أن الجلسة لن تخلو من مناقشة تقرير ديوان المحاسبة ومقترح قانون إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، والمناصب السيادية.