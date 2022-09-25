الكبير: رئيس وزراء الأردن أشاد بدوري في استقرار الوضع الاقتصادي بليبيا

التقى الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة، في العاصمة الأردنية عمان.

وأفاد المصرف المركزي، عبر حسابه على “تويتر” بأن التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتِها على الدول العربية، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرز محاور لقاء الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي مع رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة، في مكتبه بدار رئاسة الوزراء بعمان عاصمة المملكة الأردنية، اليوم الأحد.

وبِدورِهِ، ثَمّن رئيس الوزراء الأردني، الدور المحوري الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي حيال استقرار الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا.