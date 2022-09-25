تجار إطارات وقطع غيار يطالبون بالإفراج عن حاويات محتجزة بميناء مصراتة

طالب تجار وأصحاب محلات وشركات لبيع إطارات ومحركات مستعملة، وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة الإفراج عن حاويات خاصة بهم محتجزة في ميناء مصراتة، على خلفية منع قطع الغيار المستعملة، وذلك أسوة بقرار الوزارة بشأن السماح باستيراد السيارات المستعملة التي يقل موديل تصنيعها عن 10 سنوات.

ونظم هؤلاء التجار وأصحاب محلات وشركات بيع إطارات ومحركات مستعملة، صباح الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد بطرابلس، على خلفية التحفظ على أكثر من 180 حاوية إطارات سيارات تخصهم في ميناء مصراتة.

مذكرة احتجاج إلى وزارة الاقتصاد بشأن الحاويات المحتجزة بميناء مصراتة

ورفع المحتجون مذكرة احتجاج إلى وزارة الاقتصاد، أكدوا فيها أنهم يمثلون «فئة كبيرة من جميع مدن ليبيا من ذوي المشاريع الصغرى والمتوسطة»، مشيرين إلى أنهم يعملون في نشاط استيراد السيارات المستعملة منذ العام 2011 نظرًا للإقبال الكبير عليها من الليبيين «خصوصًا محدودي الدخل، نظرًا لجودة ورخص ثمنها الذي يعادل 20% من البضاعة الجديدة».

– جمرك ميناء مصراتة يرد على شكوى التحفظ على 180 حاوية إطارات ومحركات مستعملة

وأكد المحتجون أن هذا النوع من التجارة «مسموح به في دول العالم ودول كبرى كبريطانيا وألمانيا وهولندا وأميركا»، لافتين إلى أن البضائع التي يستوردونها تتسم بالجودة لأنها صناعة شركات عالمية معروفة، عكس السيارات الحديثة ضعيفة الجودة وغالية الثمن.

وأضاف المحتجون أن استمرارهم في هذه التجارة ترتب عليه فتح محلات تجارية في ليبيا لبيع الإطارات الأوروبية وقطع الغيار والمحركات المستعملة، ولم يمنعهم أحد من الاستيراد لأنهم يستوفون كافة الإجراءات الجمركية بكامل مراحلها «خصوصًا بعد قرار تمديد استيراد السيارات القديمة التي تحتاج أيضًا إلى إطارات ومحركات، بالإضافة إلى أنها تندرج في نفس البند، وفق القرار رقم (359) لسنة 2021» الصادر عن وزارة الاقتصاد.

حجز الحاويات بميناء مصراتة دون سابق انذار

وأعرب المحتجون عن أسفهم لحجز «ما يقارب 180 حاوية دون سابق إنذار حين وصولها لميناء مصراتة» لافتين إلى «أن هناك العديد منها فُتشت ووصلت للمراحل النهائية!. فتمت مصادرتها جميعًا، والعدد في تزايد إلى الآن حتى صار الميناء مكدسًا بها».

وأوضحوا أنهم حين استفسروا عن هذا الإجراء المفاجئ جرى إخطارهم بأن الحاويات «مصادَرة لأنها ممنوعة»، دون إبلاغهم بهذا الإجراء قبل ذلك بفترة، مؤكدين أن الحجز تسبب في خسارة تجارتهم وزيادة البطالة للكثير منهم، وراكم الأرضيات لدى شركات الشحن، منوهين إلى أنهم استنفذوا كافة السبل مع الجهات المعنية للإفراج عن هذه الحاويات.

وطالب المحتجون في ختام مذكرة الاحتجاج «بالإفراج عن استيراد الإطارات الأوروبية والمحركات وقطع الغيار المستعملة لأنها تخدم الصالح العام ومحدودي الدخل…وفتح هذه التجارة أسوة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (359) بتاريخ 9 أغسطس 2022 وذي الرقم الإشاري (5 / 1 / 3383) الخاص بالإفراج عن السيارات الموردة التي تزيد أعمارها على عشرة سنوات إلى إشعار آخر».

وقفة نظمها تجار قطع غيار سيارات مستعملة أمام وزارة الاقتصاد في طرابلس، الأحد 25 سبتمبر 2022. (الإنترنت)