مخاطبا الكبير.. رئيس وزراء الأردن: ندعم أمن ووحدة واستقرار ليبيا

العنوان-عمان

أعلن رئيس وزراء الأردن، بشر الخصاونة، وقوف بلاده، إلى جانب ليبيا الشقيقة، ودعم أمنها ووحدتها واستقرارها؛ انطلاقًا من المكانة الكبيرة التي يحظى بها الليبيون لدى الأردن.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الذي يزور الأردن.

ولفت الخصاونة، إلى أهمية الاستثمارات الليبية في المملكة والتطلُّع لتوسيعها، مضيفا أن الاستثمارات الليبية كانت على الدوام نموذجًا حيًّا للاستثمار الناجح والمستدام، وفق بيان للحكومة الأردنية اليوم.

كما بحث اللقاء الذي عُقِد اليوم بمكتب رئاسة الوزراء بعمان عاصمة المملكة الأردنية، التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الدول العربية، وناقش عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان رئاسة وزراء الأردن، اليوم الأحد.

وأشاد الكبير بمواقف الأردن، قيادةً وحكومةً وشعبًا، الداعمة لأمن ليبيا واستقرارها، معربًا عن تطلُّعه للاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية، لا سيما في المجالات المالية والمصرفية.

وأكد الكبير على الحرص المستمر على تشجيع الاستثمار في الأردن؛ نظرًا لما تتمتع به المملكة من بيئة جاذبة وحوافز وأدوات فاعلة لحماية الاستثمارات.