ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة السبت عدد من مُمثلي الأحزاب السياسية من مختلف أنحاء ليبيا.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ومساعي مجلس النواب لإنهاء الأزمة الراهنة وما يبذله المستشار صالح والبرلمان من مساعي حثيثة لإنهاء هذه المرحلة عبر الوصول إلى الاستحقاق الإنتخابي وتحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

واستمع رئيس مجلس النواب إلى مختلف الآراء من مُمثلي الأحزاب السياسية من مختلف أنحاء الوطن ورؤيتهم للأوضاع الراهنة وسُبل الوصول بالبلاد إلى ما يطمح إليه الليبيين بإجراء الانتخابات والعبور بالبلاد إلى مرحلة من الإستقرار والسلام لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن لتنطلق عجلة التنمية والبناء.

Shares

The post صالح يستمع لآراء ممثلي الأحزاب السياسية ويبحث سُبل الوصول بالبلاد إلى الانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية