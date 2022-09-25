رئيس مجلس التخطيط الوطني يسلم المستشار صالح درع العطاء

الوطن|رصد

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، عن لقاء جمع رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة مع رئيس مجلس التخطيط الوطني “مفتاح الحرير”.

وأشار بليحق، إلى أنّ رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس “يوسف العقوري”، وعضو مجلس النواب “إبراهيم الزغيد”، قد حضرا هذا اللقاء، حيث سلّم رئيس مجلس التخطيط الوطني درع العطاء من الدرجة الأولى للسيد رئيس مجلس النواب مقدماً من “طلال ابوغزالة” مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبوغزالة العالمية تقديراً لمبادرات المستشار “عقيلة صالح” الوطنية، ومواقفه الراسخة في سبيل خدمة ليبيا والحفاظ على وحدتها.

وأضاف أنّ مدير إدارة رئاسة مجلس التخطيط الوطني “أشرف الكريمي”، وعميد كلية القانون جامعة عمر المختار “عز الدين الخريج “، و “جازية شعيتير” من مركز دراسات القانون والمجتمع كانوا من ضمن الحضور الذي شهدوا تسليم الدّرع للمستشار عقيلة صالح.