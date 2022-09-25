تأجيل محاكمة عناصر تنظيم «داعش» إلى أواخر شهر أكتوبر المقبل

قررت محكمة الاستئناف العليا بمصراتة، تأجيل محاكمة عناصر تنظيم “داعش” إلى 2022/10/30.

جاء ذلك بعد جلسة مطولة حضرها قادة وعناصر من ما تعرف بـ «عملية البنيان المرصوص».

وخلال الجلسة أخدت الجلسة سياقها، واستمع القاضي أقوال القادة الميدانيين والشهود والمدافعين عن أعضاء عملية البنيان المرصوص، وبعدها أجل القاضي المحاكمة إلى يوم 30/ 10 / 2022.

وكان محكمة الاستئناف العليا بمصراتة، قد قررت في مطلع شهر أغسطس الماضي، تأجيل النطق بالحكم في قضية محاكمة عناصر تنظيم ” داعش” إلى اليوم 25 من شهر سبتمبر المقبل .

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة التي انعقدت، في 8 أغسطس، بمقر المباحث الجنائية في مدينة مصراتة ومثل أمامها للمحاكمة ( 56 ) متهما ينتمون إلى تنظيم الدولة.

وجاءت المحاكمة، بحضور محامي عدد من المتهمين، والنشطاء والحقوقيين والإعلاميين، إلى جانب أهالي وأسر ضحايا التنظيم الذين طالبوا عبر محاميهم بإنزال أقسى العقوبة بحق المتهمين وبضرورة أخذ القصاص من الجناة بأسرع وقت دون مزيد من إضاعة الوقت والمماطلة.