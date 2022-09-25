مصراتة.. تأجيل النطق بالحكم في قضية عناصر تنظيم داعش

العنوان-مصراتة

أكد مصدر أمني مسؤول بحكمة استئناف مصراتة، اليوم الأحد، أنه تم تأجيل النطق بالحكم في قضية عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

ولفت المصدر في تصريح لصحيفة العنوان، إلى أن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم حتى 30 أكتوبر المقبل؛ وذلك لسماع أقوال شهود العيان في مجموعة التهم الموجهة إلى عناصر التنظيم لتسجيلها ضمن ملف القضية من أجل البث في الحكم.

وكانت قد عقدت محكمة الاستئناف مصراتة، اليوم الأحد، بمقر المباحث الجنائية، الجلسة الخامسة لمحاكمة أكثر من أربعين متهما بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.