عبدالكافي: مصر ستقيم منطقة عازلة في ليبيا

ليبيا – إدعى عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا إن ما وصفها بـ”المنطقة العازلة” التي تسعى مصر إلى إقامتها داخل الأراضي الليبية تتراوح بين 15 إلى 20 كيلومترًا، وتجري من طرف واحد، دون التنسيق مع من وصفهم بـ”قوات خليفة حفتر” (القوات المسلحة الليبية).

عبد الكافي توقع في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري أن تقام المنطقة العازلة عبر حزام ناري جوي، من خلال المراقبة الجوية المستمرة، بحيث يجري التعامل مع أي حالات اقتراب من هذه المسافة، بواسطة الطائرات المقاتلة أو العمودية على حد زعمه.

