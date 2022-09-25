بعد فضائح تقرير “المحاسبة” و”الرقابة الإدارية”.. الدبيبة يحاول تقنين النفقات!

الوطن / متابعات

أصدر رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، ما أطلق عليه بـ”المنشور التنظيميّ للوزارات والجهات التابعة، بشأن تقنين وترشيد عدد من النفقات التسييرية كالسفر والإقامة والإعاشة للمسؤولين الحكوميين”.

وبحسب بيان للدبيبة فقد قال إنّ ذلك “يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق الاستهلاكي، وحشد الموارد لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الإستراتيجية”.

هذا ويأتي إعلان الدبيبة تزامنًا مع صدور تقرير ديوان المحاسبة وكذلك تقرير هيئة الرّقابة الإدارية اللّذين كشفا عن “فضائح” بحقّ الدبيبة وحكومته تعلّقت بوقائع فساد وسوء استخدام لأموال الدولة.

ويرى مراقبون أنّ إعلان الدبيبة يأتي للتغطية على فساده وإقناع الرأي العام باتخاذه خطوات تبرّئه من التهم المنسوبة إليه، وذلك برغم أنّه فاقد للولاية بقرار من البرلمان الليبي، بالإضافة إلى انتهاء ولايته بموجب اتفاق جنيف.