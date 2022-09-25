غرفة التجارة والصناعة طرابلس تناقش آليات التبادل التجاري مع إسبانيا

أخبار ليبيا 24

ناقش رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، أنور ابوستة، مع النائب الأول لرئيس غرفة برشلونة، توني باوسيلز، آليات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين؛ بما يحقق التنوع الاقتصادي.

وتضمن الاجتماع الذي عُقد ببرشلونة، وشارك فيه أعضاء لجنة الإدارة ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بغرفة طرابلس، خطوات دخول الشركات الليبية إلى السوق العالمي، مؤكدين على أهمية تعزيز التواصل بين القطاع الخاص بالبلدين وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بهدف تبادل التجارب والخبرات بين الطرفين.

كما شارك في الاجتماع مدير إدارة التعاون الدولي بغرفة برشلونة ومسؤول العلاقات الخارجية بمنظمة البحر الأبيض المتوسط لغرف التجارة.