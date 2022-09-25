«البركي»: القضاء الليبي لايزال يبرهن على أنه الأفضل في المشهد الليبي

أثنى الدكتور عبدالرحيم البركي المرشح البرلماني ووكيل وزارة التعليم في حكومة الثني، على مراسم تسليم المستشار عبدالله بورزيزة، رئاسة المحكمة العليا خلفاً للمستشار محمد الحافي، بعد ترشيحه من أعضاء المحكمة وتزكيته من مجلس الدولة الاستشاري.

وقال «البركي» عبر حسابه على تويتر، قائلًا: “ثقافة التداول السلمي على السلطة؛ لازال القضاء الليبي يبرهن على أنه الأفضل من بين كل الأجهزة والأجسام المتواجدة في المشهد الليبي، وقد نجح في تجاوز فتنة الانقسام والتشظي التي أصابت كل شيء في ليبيا”، مردفًا “فالقضاء هو نطفة الدولة الليبية الموحدة، عضوا عليه بالنواجذ”.

وكان مجلس النواب، قد قرر بالإجماع، تعيين المستشار عبدالله بورزيزة، رئيساً للمحكمة العليا خلفاً للمستشار محمد الحافي، بعد ترشيحه من أعضاء المحكمة وتزكيته من مجلس الدولة الاستشاري.

المستشار أبورزيزة، هو عضو دائرة بالمحكمة العليا منذ عام 2017 وتعود أصوله إلى المنطقة الجنوبية .

وعمل في وقت سابق، رئيساً لمركز الخبرة القضائية، وخلال عمله بالمركز، أنشأ عدداً من الإدارات الجديدة مثل: إدارة الخبرة الجنائية التي تضم قسم الأسلحة والحرائق والمتفجرات وقسم الآلات.