صالح يلتقى عددا من الأحزاب السياسية الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 September, 2022

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح بمكتبه في مدينة القبة مساء أمس السبت عددا من ممثلي الأحزاب السياسية من مختلف أنحاء ليبيا، وتحدث صالح عن الأوضاع السياسية الراهنة ومساعي مجلس النواب لإنهاء الأزمة السياسية وما يبذله من مساعي للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

كما اوضح صالح وجهة نظره في مسألة الدستور والانتخابات معتبرا أن ربط الانتخابات بالدستور تعطيل لإجراء الانتخابات وأن الإعلان الدستوري كاف لاجرائها وان مجرد طرح ربط الانتخابات بالدستور يعنى أن الانتخابات التى جاءت بالمؤتمر الوطني وبمجلس النواب غير صحيحة وهذا في حد ذاته دليل على ان الطرح انما يراد منه التعطيل.

وعرضت الأحزاب السياسية الحاضرة رؤيتها حول تنظيم الانتخابات واقترح عدد من الأحزاب نظام القائمة كطريقة أفضل لاتاحة الفرص لمشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابوعقب الاجتماع مباشرة التقت عدد من الأحزاب الحاضرة واتفقت على تسمية رئيس حزب الطليعة فتحي العمامي للتشاور والتنسيق مع مجلس النواب.