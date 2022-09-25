وزير العمل يضع خطة لتدريب الباحثين عن عمل في سبها ضمن احتياجات السوق المحلي

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بحث وزير العمل و التأهيل، علي العابد الرضا، مع عميد بلدية سبها المكلف، بلحاج علي بلحاج، التنسيق لتدريب الباحثين عن عمل في نطاق البلدية، وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

ونوقش في الاجتماع الذي عقد بمشاركة عضو المجلس البلدي أبوبكر جماعة، نتائج الدورة التدريبية التي أقيمت في البلدية ضمن روزنامة التدريب للعام 2022، إضافة إلى مناقشة آليات تنفيذ مركز التدريب في البلدية و إقامة حملة تفتيشية في قطاعي التعليم والصحة لمتابعة ملف الافراجات المالية.

بدوره أبدى العابد استعداده لتذليل كافة العراقيل والمشاكل التي تواجه البلدية والجهات الخدمية في المدنية التي بحاجة إلى الافراجات المالية، مؤكدًا على أهمية الرفع من الكفاءة والأداء للموظفين؛ لما له من أهمية في تحسين جودة وتقديم الخدمات للموطنين، وفقًا لبيان وزارة العمل والتأهيل.