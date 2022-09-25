رئيس مجلس التخطيط الوطني يسلّم عقيلة صالح «درع العطاء»

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة القبة رئيس مجلس التخطيط الوطني الدكتور “مفتاح الحرير”.

جاء ذلك بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس “يوسف العقوري ” وعضو مجلس النواب ” إبراهيم الزغيد”.

وسلم رئيس مجلس التخطيط الوطني، درع العطاء من الدرجة الأولى لرئيس مجلس النواب مقدماً من “د.طلال أبوغزالة ” مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبوغزالة العالمية تقديراً لمبادرات المستشار “عقيلة صالح” الوطنية ومواقفه الراسخة في سبيل خدمة ليبيا والحفاظ على وحدتها.

وحضر اللقاء، مدير إدارة رئاسة مجلس التخطيط الوطني “د. أشرف الكريمي” وعميد كلية القانون جامعة عمر المختار “د. عزالدين الخريج ” و ” د.جازية شعيتير ” من مركز دراسات القانون والمجتمع.