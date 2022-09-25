ميناء مصراتة يستقبل 1500 رأس من الأغنام قادمة من إسبانيا

أخبار ليبيا 24

وصلت إلى ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، مجموعة من البواخر التجارية المحملة بالأغنام وحاويات السلع المتنوعة، بالإضافة إلى أكياس السكر.

المنطقة الحرة بميناء مصراتة البحري، نشرت بيانات حديثة أظهرت وصول الباخرة “EAST EXPRESS” التابعة للخط الملاحي البشير، محملة بـ390 طن من السكر المكيس قادمة من تركيا، إضافة إلى وصول السفينة “ANAKIN” التابعة للخط الملاحي ليبيا أمان، وعلى متنها 1500 رأس من الأغنام، قادمة من إسبانيا.

بيانات المنطقة أظهرت أيضًا وصول السفينة “MAYFIELD” التابعة للوكيل الملاحي أمواج ليبيا، وعلى متنها 288 حاوية بضائع وسلع متنوعة قادمة من تركيا.