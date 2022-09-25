تمديد ساعات عمل مكاتب الشؤون الاجتماعية لصرف منحة الزوجة

خاطب عادل جمعة، وزير شؤون حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة بالعمل على تمديد ساعات العمل للعامليين بمكاتب الشؤون لتوزيع منحة الزوجة.

وجاء في نص خطاب «جمعة» أنه نظرًا “للملاحظات الواردة بشأن الصعوبات التي تواجه توزيع بطاقة منحة الزوجة بكافة مكاتب الشؤون الاجتماعية وتواجد المستفيدات من البطاقة لساعات طويلة أمام مكاتب دون وجود أماكن مخصصة للانتظار وبطريقة غير منظمة سببت ازدحام غير مبرر.

وأوضح أن “تعليمات الدبيبة، تقضي بتمديد ساعات العمل للعاملين بمكاتب الشؤون الاجتماعية لصرف البطاقات، ووضع آلية مناسبة للتوزيع من خلال تحديد قوائم يومية للتوزيع والإعلان عنها في كافة الوسائل الإعلامية، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، وتوفير الأماكن المناسبة لانتظارهن”.