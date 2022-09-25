الدبيبة يسمي عماد الطرابلسي وكيلا عاما لوزارة الداخلية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بتسمية آمر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية عماد مصطفى الطرابلسي وكيلًا عامًا لوزارة الداخلية، وفق نص المادة الأولى من القرار رقم (429) الصادر في 22 سبتمبر 2022 الذي نشر اليوم الأحد.

وإلى جانب رئاسته جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، سبق أن كلف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج، عماد الطرابلسي منصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة في ديسمبر 2020.

– تكليف بدرالدين التومي تسيير مهام وزارة الداخلية

وسيكون الطرابلسي رابع وكيل لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بعد وكيل الشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ووكيل الوزارة لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج اقعيم، الذي بات يعمل في منصبه من مدينة بنغازي مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.