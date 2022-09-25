العموري : مركز الزاوية يستقبل 7 مصابين جراء اشتباكات الزاوية

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس قسم الإسعاف والطوارئ بمركز الزاوية الطبي، محمد العموري، لوكالة أخبار ليبيا 24، استقبال المركز 7 مصابين؛ نتيجة للاشتباكات المسلحة التي تشهدها المدينة.

وأضاف العموري في تصريح للوكالة، اليوم الأحد، أن أغلب الحالة كانت لمصابين بشظايا قذائف، بينهم حالات حرجة، لافتاً إلى عدم تسجيل أي وفيات في مركز الزاوية الطبي.

وأوضح العموري، أن هناك حالات اسعفت إلى مصحات خاصة قريبة من مواقع الاشتباك، وربما تكون قد سجلت حالات وفاة ومصابين أيضاً، مشيراً إلى أن الحصيلة النهائية ستعلن عند توقف المواجهات المسلحة.

وأضاف العموري، أن جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة متواجدة داخل المركز ولبت النداء للقيام بواجبهم الإنساني والوطني، إلا أنهم يعانون نقصاً شديداً في المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية، مشيرًا إلى أن مصنع الأكسجين بالمستشفى متوقف عن العمل بسبب عطل فني.

أما عن الأبناء المتداولة التي تشير إلى وفاة عائلة بأكملها جراء سقوط قذائف على منزلهم في منطقة الاشتباكات، لم يتسنى لوكالتنا التأكد من صحتها، كما لم يسجل مركز الزاوية الطبي أي حالات وفاة حتى هذة اللحظة.