اللافي والكوني والعائب والدبيبة والحداد يبحثون تطورات الوضع الأمني في ليبيا

عقد عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وموسى الكوني، اليوم الأحد، اجتماعاً لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، وفقا لبيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وحضر الاجتماع، الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزير الدفاع- وفقا لبيان الرئاسي-، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان في المنطقة الغربية محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة، حسين العائب.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة للقائد الأعلى للجيش الليبي، للموقف العسكري والأمني، والاطلاع على تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية، بحسب بيان الرئاسي.