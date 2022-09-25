طب الطوارئ فرع الغربية يصدر بلاغا تحذيريا للمواطنين والمسؤولين بسبب اشتباكات الزاوية

قال مركز طب الطوارئ والدعم فرع الغربية، بإنه تلقى العديد من المكالمات لعشرات العائلات العالقة جراء الاشتباكات الدائرة في الزاوية و لم تتمكن فرقه من الوصول إليها لعدم إيقاف إطلاق النار من الطرفين.

وطالب المركز في تنبيه له على صفحة فيسبوك، الجهات المسؤولة بالتدخل لفتح ممر آمن لنتمكن من إخراج العائلات العالقة .

وطالب المركز سكان مناطق الاشتباكات باتّخاذ الاجراءات التالية:

– في حالة المنزل أكثر من طابق، النزول و الاحتماء في الطابق الأرضي

– جمع الاوراق المهمة للعائلة في حقيبة واحدة ( كتيب العائلة ، جوازات السفر ، البطاقات الشخصية ، دفاتر الشيكات ، اوراق ملكية المنزل ، شهادات التخرج، الخ ) و وضعها ف مكان قريب دائماً

– وضع المجوهرات و الاشياء الثمينة و النقود في مكان معلوم

– ابعاد اسطوانات الغاز أو المولدات من أماكن المنزل المكشوفة لتجنب إصابتها

– عدم غلق الابواب و النوافذ بشكل محكم و ترك نافذة أو نصف نافذة مفتوح دائماً لتجنب الضغط و تكسر الزجاج نتيجة القذائف

– تفادي التواجد في الغرف المطلة على الطريق

– في حالة الخروج من المنزل يجب إطفاء مفتاح الكهرباء الرئيسي في حالة خروج العائلة من المنزل

كما في حال وجود أي بلاغات التواصل مع غرفة الطوارئ على الرقم: 0910204488

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