جهاز الإسعاف يطالب بإخراج عائلات تحتمي في مصنع للرخام جراء اشتباكات الزاوية

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، مساء اليوم الأحد، أن بعض العائلات اتخذت من مصنع للرخام في مدينة الزاوية ملجأ لها، جراء الاشتباكات العنيفة وسط مدينة الزاوية بين مجموعتين مسلحتين.

وقال الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الإدارة العامة تتابع بقلق ما يدور من اشتباكات في مدينة الزاوية، وأصدرت تعليماتها لكل فرق التدخل التابعة للجهاز بالمنطقة الغربية بالتدخل فور توفر ممرات آمنة لإخلاء منطقة الاشتباكات بالمدينة.

جهاز الإسعاف: حصيلة الضحايا قابلة للزيادة

وطالبت الإدارة العامة لجهاز الإسعاف القوى المتقاتلة بإعلان هدنة سريعة لإخراج العائلات العالقة بالمنطقة المحيطة بالاشتباكات، خصوصا أن بعض العائلات اتخذت من مصنع للرخام بالمنطقة ملجأ لها، مذكِّرًا بأن الحصيلة المعلنة بوفاة طفل وثمانية إصابات قابلة للزيادة في حال ما استمرت الاشتباكات.

وبحسب المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فإن الاشتباكات تدور بين مجموعتين مسلحتين، إحداها يقودها آمر وحدة التحري الجسر التابعة لمديرية أمن الزاوية محمد السيفاو والثانية بقيادة آمر ما يسمى «كتيبة السلعة» عثمان اللهب.

وفي وقت سابق اليوم، طالب الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، في تصريح صحفي كافة المواطنين، بعدم استخدام جميع الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة الزاوية، والابتعاد عن بؤرة الاشتباكات الممتدة من الإشارة الضوئية الضمان شرقًا إلى الإشارة الضوئية الحرشة غربًا، ومن منطقة الرمحة أولاد سلاق شارع الخرطوم إلى ما بعد معسكر السلعة تجاه بئر الغنم.