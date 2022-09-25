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بعيو: “مجلس النواب يُثبت سلطته ومجلس الدولة يؤكّد شراكته”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

اعتبر الكاتب الصحفي محمد عمر بعيو، أن عملية التسليم والاستلام بين الرئيس السابق للمحكمة العليا محمد الحافي وخلفه عبد الله أبوزريرة، تعد دليلاً على السلطة النافذة لمجلس النواب.

وقال بعيو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مجلس النواب يُثبت سلطته، ومجلس الدولة يؤكّد شراكته، والقضاء الليبي يرسّخ هيبته”.

وهاجم بعيو، الرئيس السابق لمجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي، الذي وصف يوم تعيين أبوزريرة من قبل مجلس النواب بـ “اليوم الأسود في تاريخ ليبيا”، حيث قال بعيو: “المريض عبرحمان كبير اللئام الحاقد على النائب العام يستحق خيبته، فإلى الهاوية يا هاوية”.

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الوطن الليبية

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