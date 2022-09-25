جهاز الاسعاف والطوارئ يطالب بممرات آمنة لإجلاء العالقين بمصنع للرخام بالزاوية

آخبار ليبيا 24

طالب جهاز الأسعاف والطوارئ الزاوية، طرفي النزاع بالمدينة بإعلان هدنة سريعة؛ لإخراج العائلات العالقة بالمنطقة المحيطة بالأشتباكات.

وأضاف الجهاز في بيان له أن بعض العائلات اتخذت من مصنع الرخام بالمنطقة ملجأ لها، مشيرًا إلى أن الحصيلة المعلنة حتى هذه اللحظة، هي وفاة طفل وثماني إصابات.

وأكد جهاز الإسعاف والطوارئ أن الادارة العامة تتابع بقلق ما يدور من إشتباكات في مدينة الزاوية، كما أنّها أصدرت تعليماتها لكل فرق التابعة للجهاز بالمنطقة الغربية بالتدخل فور توفر ممرات آمنة لإخلاء منطقة الإشتباكات بالمدينة.