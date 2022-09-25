اللجنة العليا تناقش الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي الليبي

عقدت اللجنة العليا لوضع استراتيجية وطنية للأمن الغذائي ، اليوم الأحد ، اجتماعها الاول بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بطرابلس. بحسب بيان منشور للمجلس على صفحته بفيسبوك.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الذي حضره وزير الصناعة والمعادن بالحكومة المؤقتة ” احمد ابوهيسة ” الوضع الراهن للأمن الغذائي في ليبيا والهدف منه وملامح الخطة الاستراتيجية لتنفيذه.

وأضاف البيان أن الإجتماع كرّم شركة الربيع للاستثمار الزراعي والحيواني لمبادرتها بزراعة عدد 150 ألف شجرة زيتون ضمن خطتها التي تستهدف زراعة مليون شجرة زيتون.

ويذكر أن هذه اللجنة شكلت تنفيذاً لقرار حكومة الوحدة الوطنية رقم (766) لسنة 2022م بشأن تشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية وطنية للأمن الغذائي.

وتضم اللجنة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزراء الزراعة والثروة الحيوانيه والاقتصاد والتجارة ووكيل وزارة التخطيط لشؤون التطوير والاستراتيجيات ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ومدير إدارة المؤسسات المالية والتعاون الدولي ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ومدير عام مصلحة الجمارك ورئيس اتحاد الفلاحين ورئيس لجنة ادارة هيئة تنمية منطقة فزان الزراعية.