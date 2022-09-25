المرغني: استلام أبو رزيزة لمهامه تبعد القضاء عن الصراع السياسي

الوطن|رصد

صرّح وزير العدل الأسبق، صلاح المرغني، أنّ عملية التسليم والاستلام بين المستشار عبدالله أبورزيزة، والمستشار محمد الحافي على رئاسة للمحكمة العليا، تعتبر إبعادًا للقضاء عن الصراع السياسي مستقبلا.

وعبّر المرغني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنّها عملية الاستلام والتسليم هذه خطوة جيدة ومباركة تحسب للمستشار محمد الحافي وللجهاز القضائي، مشيرًا إلى الجهود التي قد بذلها الجهاز القضائي والتي ستسهم في إبعاد القضاء عن الصراع السياسي مستقبلًا، متمنيًا اتخاذ جميع التدابير التي تعيد للقضاء حياديته واستقلاله، على حد قوله.

وأكّد المرغني على أهمية إعادة الدور التنفيذي لوزارة العدل في تحمّل المسؤولية السياسية عن قطاع العدالة والقضاء لضمان بقاء السلطة القضائية الوطنية، وصيانتها، ومعالجة الفراغ السياسي في شأن القضاء والعدالة في ظل الاستقلالية القانونية والدستورية التي يتمتع بها، مباركًا للمستشار (أبو رزيزة) هذا التسليم، وشاكرًا للرئيس السابق (محمد الحافي) على جهوده.

وأعلنت المحكمة العليا، عبر حسابها على “فيسبوك” أنّه تمت صباح اليوم الأحد وبكل رحابة صدر مراسم التسليم والاستلام بين كل من المستشار (محمد الحافي) والمستشار (عبدالله أبورزيزة) بجوٍ يملؤه الود والاحترام.