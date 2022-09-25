باشاغا يطلع على استعدادات وزارة التربية والتعليم لاطلاق العام الدراسي

أخبار ليبيا 24

اطلع رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، على استعدادات وزارة التربية والتعليم، لاطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد باشاغا خلال اجتماعه رفقة وزير التربية و التعليم جمعة الجديد، على ضرورة حلّ أزمة الكتاب المدرسي وسبل توفيره وآلية توزيعه، كما بحث الطرفان آليات تطوير المناهج التعليمية، وضرورة سد العجز في المعلمين الذي تعانيه المدارس.

كما ناقش باشاغا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مع وزير الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل، ووزير الشؤون الاجتماعية المبروك غيث، وبمشاركة وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، آليات الاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة و متابعة جاهزية مراكز التأهيل المهني وتوفير احتياجاتها، إلى جانب دعم قطاع الصحة.

كما اطلع المجتمعون على أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية في جميع المدن، وأكدوا على ضرورة دعمها بالمعدات والأجهزة الفنية والطبية لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين، وفقًا للمكتب الإعلامي للحكومة الليبية.