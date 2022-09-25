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الإسعاف والطوارئ: على المواطنين بالزاوية عدم استخدام الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طلب الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي ، من المواطنين في مدينة الزاوية عدم استخدام الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة.

  جاء ذلك في تصريحات صحفية قال فيها : ندعو المواطنين للابتعاد عن بؤرة الاشتباكات الممتدة من الإشارة الضوئية الضمان شرقا الى الإشارة الضوئية الحرشة غربا ومن منطقة الرمحة وأولاد سلاق شارع الخرطوم إلى ما بعد معسكر السلعة باتجاه بئر الغنم. .

كما أكد أن جميع الفرق التابعة للإسعاف بالزاوية لم تتمكن من دخول مناطق الاشتباك.

وفي السياق ذاته ، أطلق الهلال الأحمر فرع الزاوية مناشدات لـ”الأطراف المتنازعة” بوقف إطلاق النار حتى يتسنى لفريقه إخراج العائلات العالقة نتيجة الاشتباكات التي درات اليوم بمدينة الزاوية .

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الإسعاف والطوارئ الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي جهاز الإسعاف والطوارئ

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صحيفة الساعة 24

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