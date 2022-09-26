اشتباكات الزاوية تسفر عن مقتل طفل وإصابة 5 مواطنين

العنوان-طرابلس

أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، اليوم الأحد، وفاة طفل وإصابة 5 أشخاص آخرين أحدهم حالته خطرة جراء اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية بين مجموعتين مسلحتين.

ولفت الناطق باسم الجهاز أن هناك سيارة مدنية استُهدفت جراء الاشتباكات العشوائية التي لا تزال مستمرة، ما حال دون الوصول إليها لإنقاذ ركابها.

وبحسب مصادر أمنية تدور الاشتباكات بين مجموعتين مسلحتين، إحداها يقودها آمر وحدة التحري الجسر التابعة لمديرية أمن الزاوية محمد السيفاو والثانية بقيادة آمر ما يسمى كتيبة السلعة عثمان اللهب.

وطالب الناطق باسم الجهاز المواطنين، بعدم استخدام جميع الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة الزاوية، والابتعاد عن بؤرة الاشتباكات الممتدة من الإشارة الضوئية الضمان شرقًا إلى الإشارة الضوئية الحرشة غربًا، ومن منطقة الرمحة أولاد سلاق شارع الخرطوم إلى ما بعد معسكر السلعة تجاه بئر الغنم، منوهًا إلى أن جميع الفرق التابعة لإسعاف الزاوية لم تتمكن من دخول مناطق الاشتباك.

من جانبه طالب فرع جمعية الهلال الأحمر في الزاوية، الأطراف المتنازعة بضرورة وقف إطلاق النار حتى يتسنى إخراج العائلات العالقة نتيجة الاشتباكات من المنطقة، متمنيًا من الأهالي الابتعاد عن النوافذ للحفاظ على سلامتهم.

ولم يصدر أي تصريح حول طبيعة هذه الاشتباكات عن الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة.