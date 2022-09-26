الدبيبة يتابع آخر مشروعات جهاز الصرف الصحي واستعداداته لفصل الشتاء

أخبار لييبا 24

تابع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة مع وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، آخر مشروعات الصرف الصحي واستعدادات الجهاز لفصل الشتاء.

وأكد الطرفان بحضور رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومدير شركة المياه والصرف الصحي ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس؛ على أن أغلب الشبكات متهالكة، ويصل عمرها إلى 50 عامًا، إضافة إلى السرقات والتعديات المستمرة على الأغطية الخاصة بغرف التفتيش التي بلغ عددها 700 غطاء بالطريق السريع؛ مما عمّق حجم الأزمة.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، خلُص الاجتماع حول وضع خطة آنيّة لمعالجة المختنقات الأساسية في كافة المدن، وذلك من خلال دعم الشركة وفروعها بالبلديات ونقل تبعيتها، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الأساسية في مجال الصرف الصحي في عدد من المدن التي تعاني من وجود مختنقات كثيرة وفقًا للتقارير الفنية.