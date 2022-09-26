المريمي: لابد من حسم ملف المليشيات والقبول بنتائج الانتخابات

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، اليوم الأحد:” لابد من عقد مصالحة شاملة بين الليبيين وإصدار بيانات من كل الأطراف الليبية، تؤكد رضاها بنتائج الانتخابات.

وأضاف المريمي، في تصريحات صحفية، أنه بغير ذلك لن تُجرى انتخابات وإن جرت فإن أحد الأطراف لا يرضى بنتائج الانتخابات كما حدث فيما سبق بين الأطراف الليبية.

ولفت المريمي، إلى أن أكبر قوة قاهرة في ليبيا تُسبب مشكلة كبيرة أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ هي المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والمرتزقة والقوات الأجنبية.

وأوضح المريمي أنه لابدّ من حل المجموعات المسلحة وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وتوقع المريمي أنه إذا استمر وضع وجود المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والمرتزقة والقوات الأجنبية وعدم إطلاق المصالحة الوطنية الشاملة وعدم الرضى بنتائج الانتخابات سيؤدي ذلك إلى تقسيم البلاد.

وأكد أن مصلحة الليبيين في وحدة صفهم وتصالحهم وحل المجموعات المسلحة وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والرضى بنتائج الانتخابات.