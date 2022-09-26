تواصل الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في الزاوية رغم المناشدات

قالت مصادر من مدينة الزاوية إن الاشتباكات بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مازالت متواصلة إلى ساعات الفجر الأولى رغم مناشدات من أهالي المدنية بالتدخل لإخراج العائلات العالقة.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات المتواصلة غرب المدينة، أصابت منازل المدنيين وتسببت في المزيد من الضحايا دون التأكد من وجود قتلى آخرين، مقابل تزايد عدد الجرحى.

كما تناقلت وسائل إعلام محلية أخبارا عن تواصل وجهاء من المدينة مع قادة المجموعات المسلحة لإيقاف القصف من أجل إخراج المدنيين، لكن ذلك لم يتم، بالإضافة إلى فشل الوجهاء في الحصول على أي رد من طرابلس بشأن إرسال قواعد دعم للفصل بين تلك المجموعات.