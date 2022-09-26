مطالبا بتوفير ممرات آمنة.. جهاز الإسعاف يؤكد وجود عائلات عالقة جراء اشتباكات الزاوية

العنوان-طرابلس

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، مساء اليوم الأحد، أن بعض العائلات اتخذت من مصنع للرخام في مدينة الزاوية ملجأ لها، جراء الاشتباكات العنيفة وسط مدينة الزاوية بين مجموعتين مسلحتين.

وطالب الجهاز العائلات العالقة في اتجاه الزاوية المركز طريق المستشفى الاتصال على الرقم 0913221817 الخاص بجهاز الاسعاف و الطوارئ الزاوية المركز.

في حين طالب العائلات العالقة وطريق الخروج اتجاه الحرشة الاتصال على الرقم 0922130238 الخاص بجهاز الاسعاف و الطوارئ الزاوية الغرب.

وقال الجهاز، إن الإدارة العامة تتابع بقلق ما يدور من اشتباكات في مدينة الزاوية، وأصدرت تعليماتها لكل فرق التدخل التابعة للجهاز بالمنطقة الغربية بالتدخل فور توفر ممرات آمنة لإخلاء منطقة الاشتباكات بالمدينة.

وطالبت الإدارة العامة لجهاز الإسعاف القوى المتقاتلة بإعلان هدنة سريعة لإخراج العائلات العالقة بالمنطقة المحيطة بالاشتباكات، خصوصا أن بعض العائلات اتخذت من مصنع للرخام بالمنطقة ملجأ لها، مذكِّرًا بأن الحصيلة المعلنة بوفاة طفل وثمانية إصابات قابلة للزيادة في حال ما استمرت الاشتباكات.

وبحسب مصادر أمنية تدور الاشتباكات بين مجموعتين مسلحتين، إحداها يقودها آمر وحدة التحري الجسر التابعة لمديرية أمن الزاوية محمد السيفاو والثانية بقيادة آمر ما يسمى كتيبة السلعة عثمان اللهب.