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لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية تعفد اجتماعًا لمناقشة المختنقات ببلديات الغرب الليبي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أعلنت لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية عن عقدها اجتماعًا بمكتب وزارة الحكم المحلي في مقر ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية، حيث تشكلت هذه اللجنة بقرار السيد رئيس الحكومة الليبية رقم (26)لسنة 2022م.

وترأس اجتماع اللجنة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء بحضور السادة وزراء الحكم المحلي والاشغال العامة، ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية.

واستعرضت في الاجتماع المستندات الواردة للمختنقات المستعجلة ببلديات الغرب الليبي، ونوقشت الحاجة للمعالجات الطارئة، وتم التأكيد على ضرورة الشروع بحصر وتلبية احتياجات البلديات لسيارات الإسعاف، والصرف الصحي، وتوفير الإمكانيّات لجهاز الحرس البلدي.

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الوطن الليبية

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