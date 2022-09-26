تسمية عماد الطرابلسي وكيلا عاما لداخلية الدبيبة

العنوان-طرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بتسمية آمر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، عماد الطرابلسي، وكيلًا عامًا لوزارة الداخلية، وفق نص المادة الأولى من القرار رقم (429) الصادر في 22 سبتمبر 2022 الذي نشر اليوم الأحد.

وإلى جانب رئاسته جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، سبق أن كلف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج، عماد الطرابلسي منصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة في ديسمبر 2020.

وكلف الدبيبة في 22 يوليو الماضي وزير الحكم المحلي، بدرالدين التومي، تسيير مهام وزارة الداخلية بعد إقالة الوزير السابق اللواء خالد مازن، إثر اشتباكات اندلعت في طرابلس.