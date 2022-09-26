أمير قطر: ألمانيا وقطر تدعمان جهود توحيد مؤسسات الدولة الليبية

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بحث أمير قطر تميم بن حمد، مع المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارة الأخير للدوحة، أخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد أمير قطر أن الدوحة وبرلين تشددان على دعم الجهود الدولية لاستكمال العملية السياسية في ليبيا، مشيرًا إلى أن البلدان تتمسكان بالاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات في ليبيا.

وأضاف تميم أن ألمانيا وقطر تدعمان جهود توحيد مؤسسات الدولة الليبية، لافتًا إلى أن المباحثات القطرية مع المستشار الألماني حول القضايا الإقليمية والدولية كانت صريحة، مؤكدًا أنه شدد مع المستشار الألماني على ضرورة حل جميع الخلافات الليبية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية.