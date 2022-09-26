بعيو: مجلس النواب يُثبت سلطته والقضاء الليبي يرسّخ هيبته

اعتبر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد عمر بعيو، أن عملية التسليم والاستلام بين المستشار عبدالله أبورزيزة، والمستشار محمد الحافي على رئاسة للمحكمة العليا، تأكيد على إثبات مجلس النواب لسلطته، ويحفظ هيبة القضاء.

وقال بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” مجلس النواب يُثبت سلطته، ومجلس الدولة يؤكّد شراكته والقضاء الليبي يرسّخ هيبته”.

وأضاف:” المريض عبرحمان- في إشارة لعبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق- كبير اللئام الحاقد على النائب العام يستحق خيبته، فإلى الهاوية يا هاوية”.

واعتبر عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، وعضوه الحالي، في وقت سابق، أن تعيين النائب العام الصديق الصديق الصور تم بالبلطجة، واصفا تكليف الصور وكذلك تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا بـ«اليوم الأسود في تاريخ ليبيا».

وقال السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” بالبلطجة وتواطؤ المشري؛ عقيلة يُعين نائبا عاما ويقبل!، ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى ويقبل!، ويختتم برئيس للمحكمة العليا ويقبل!- في إشارة لخالد المشري.

وتساءل:” هل نتوقع عدلا أو التزاما بقانون من سلطة على رأسها قضاة يُعينون بالتدليس؟، وهل هذه دولة القانون التي سالت من أجلها دماء عزيزة في فبراير؟”.

واختتم السويحلي منشوره قائلا:” يوم أسود في تاريخ ليبيا”.

وكان مجلس النواب، قرر بالإجماع، في جلسته التي عقدت في وقت سابق بمدينة بنغازي، تعيين المستشار عبدالله بورزيزة، رئيساً للمحكمة العليا خلفاً للمستشار محمد الحافي، بعد ترشيحه من أعضاء المحكمة وتزكيته من مجلس الدولة الاستشاري.