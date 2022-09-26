ناشطة سياسية: الحافي كان أداة بيد الإخوان المسلمين

الوطن|رصد

أكدت الناشطة السياسية الليبية لبنى القذافي أن رئيس المحكمة العليا السابق محمد الحافي كان أداة بيد الإخوان وبالتالي فإن سقوطه يمثل سقوط مشروعهم في استخدام القضاء.

وقالت القذافي في تصريحات صحفية: “تنظيم الإخوان لا يتورع للأسف عن استخدام أي شيء حتى لو كان القضاء الذي لا يمكن أن يبني دولة دون أن يكون نزيها“.

وتطرقت الناشطة السياسية إلى سبب سعي الإخوان لاستخدام الحافي للحصول على ورقة القضاء سلاحًا بالقول إن “التنظيم كان يعلم ويدرك أن الحافي لديه طموح سياسي ويحتاج لتحالفات تبلغه ذلك الطموح“.

وعن ذلك الطموح قالت الناشطة “بغض النظر عن ملف الإخوان، فإن إعفاء الحافي من رئاسة المحكمة العليا أمر كان يجب أن يحصل منذ مدة كون الرجل دخل في سن التقاعد كما أن تصرفاته جعلته في دائرة الجدل منذ فترة طويلة“.

وذّكرت القذافي بالجدل الذي دار حول الحافي قبل عامين بعد أن رشح نفسه لمنصب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وهو ما انتقده وقتها كثيرون ممن اعتبروا ذلك مخالفًا للقانون ومبدأ الفصل بين السلطات بحسب بيانات صادرة عن عدد من المنظمات القضائية الأهلية والرسمية.

وبحسب الناشطة، في ذلك الوقت كان ترشح الحافي لذلك المناصب كشفًا للطموح السياسي لدى الرجل، وكان بداية سقوط الحافي من أعين الجميع كون الترشح لمنصب كذاك يحتاج لتحالفات سياسية مسبقة وإن كان الحافي يملكها معنى ذلك أنه لم يكن يعمل قاضيًا عادلًا بل كان موال لطرف من أطراف الأزمة.