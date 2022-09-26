معزب: الولايات المتحدة ومِن ورائها أوروبا تستطيع انتشال ليبيا مما هي فيه

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري “محمد معزب” أن الوضع الليبي ليس بالمعقد كما الوضع في بلدان عربية أخرى خاضت تجربة الربيع العربي مثل سوريا واليمن.

وأضاف معزب في تصريحات صحفية ، أن الولايات المتحدة ومِن ورائها أوروباء تستطيع انتشال ليبيا مما هي فيه ووضعها على سكة الحل إن كانت جادة حتى بوجود النفوذ الروسي الذي بدأ يتضعضع بعد حرب أوكرانيا، مشيراً إلى أن الخلاف بين الليبيين اتسعت فجوته بسبب التدخلات الإقليمية والدولية لكنها ليست خلافات جوهرية وعميقة.

وتابع عضو الدولة أن الصراع بين القطبين الدوليين المتنازعين الروسى والأمريكى هي من تشكل أوضاع العالم اليوم وبالتالي ستنعكس على أوضاع الأزمات القائمة في ليبيا والمنطقة العربية ولن ينتهي الصراع إلا بتسوية جديدة لكل الأوضاع الحالية.

كما أضاف “معزب” أن إمدادات الطاقة أداة من أدوات الحرب وليبيا تشكل أهمية بالغة في هذا المضمار؛ من حيث إمكانية تأمينها للنفط والغاز لأوروبا التي يتوقع أن تشهد شتاء قاسيا إذا استمرت الحرب في أوكرانيا، لافتاً إلى أن النفوذ الروسي في ليبيا ستحدده نتائج معارك أوكرانيا فإذا انسحبت روسيا من أوكرانيا سيلحق ذلك انسحابا من كل مناطق الوجود الروس وعلى رأسها ليبيا.