الدبيبة يوجه بتسهيل استلام بطاقات صرف منحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18

ليبيا- أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة تعليمات لتسهيل آلية استلام البطاقات المصرفية الخاصة بصرف منحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18.

التعليمات التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها تم توجيهها لوزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة وفاء الكيلاني تقديرا لظروف المستفيدات من المنحة ولتمكينهن من الحصول على البطاقات بعد ورود ملاحظات واردة بشأن صعوبات تواجه عملية التوزيع في كافة مكاتب الوزارة وتواجدهن الساعات طويلة أمامها.

وأضافت التعليمات أن التوزيع تم في ظل عدم وجود أماكن مناسبة مخصصة للانتظار وبطريقة غير منظمة سببت زحاما غير مبرر ما يحتم ضرورة تمديد ساعات العمل لصرف البطاقات ووضع آلية مناسبة وتحديد قوائم يومية معلنة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعية وتوفير هذه الأماكن.

