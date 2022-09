الدبيبة يتابع سبل تحسين خدمات الصرف الصحي في كافة البلديات

ليبيا – ترأس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة تصريف الأعمال اجتماعًا مع وزير الإسكان والتعمير بالحكومة أبو بكر الغاوي ومسؤولين حكوميين آخرين.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد أشار لمشاركة القائمين على جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وشركة المياه والصرف الصحي وشركة الخدمات العامة طرابلس في الاجتماع المخصص لبحث الصعوبات في هذا الملف.

وأضاف البيان أن المجتمعين تطرقوا لمسألة تهالك أغلب الشبكات البالغ عمرها 50 عاما والسرقات والتعديات المستمرة على الأغطية الخاصة بغرف التفتيش وعددها 700 غطاء في لطريق السريع فيما تم الاتفاق على وضع خطة آنية لوضع معالجات رئيسية للمختنقات الأساسية في كافة المدن.

وتابع البيان إن هذه المعالجات تتضمن دعم شركة المياه والصرف الصحي وفروعها بالبلديات ونقل تبعيتها وتنفيذ عدد من المشروعات الأساسية في هذا المجال في عدد من المدن التي يوجد بها مختنقات كبيرة وفق للتقارير الفنية الواردة بالخصوص من الجهات ذات الاختصاص.

