الغويل: سبب انسحابي هو نفوذ بعض الشخصيات داخل الإدارات

الوطن / رصد

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالحكومة منتهية الولاية، سلامة الغويل، إنّ ما جعله ينسحب من العمل منذ فترة هو نفوذ بعض الشخصيات داخل الإدارات، على حد تعبيره.

وأضاف الغويل، في تصريحات صحفية، أنّ هذه الشخصيّات أصبح لها نفوذ “أقوى من نفوذ الوزارء بسبب دعم بعض الشخصيات لهم”، وتابع: “برغم مساهمتي في إنشاء هذه الحكومة لم يعد أحد يهتم لوجهة نظري الأمور الذي فرض علي احترام نفسي والانسحاب”.