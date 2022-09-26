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الغويل: سبب انسحابي هو نفوذ بعض الشخصيات داخل الإدارات

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد
قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالحكومة منتهية الولاية، سلامة الغويل، إنّ ما جعله ينسحب من العمل منذ فترة هو نفوذ بعض الشخصيات داخل الإدارات، على حد تعبيره.
وأضاف الغويل، في تصريحات صحفية، أنّ هذه الشخصيّات أصبح لها نفوذ “أقوى من نفوذ الوزارء بسبب دعم بعض الشخصيات لهم”، وتابع: “برغم مساهمتي في إنشاء هذه الحكومة لم يعد أحد يهتم لوجهة نظري الأمور الذي فرض علي احترام نفسي والانسحاب”.
وختم تصريحاته بالقول: “يجب الخروج بليبيا باتفاق يجمع الجميع كما حصل في تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط واليوم أصبحنا نشاهد بوادر هذا الاتفاق بارتفاع معدلات إنتاج وتصدير النفط”.
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#الحكومة منتهية الولاية #سلامة الغويل ليبيا

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الوطن الليبية

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