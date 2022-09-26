مركز الزاوية الطبي: استقبال 7 مصابين جراء الاشتباكات.. ونعاني نقصاً في المستلزمات الطبية

أكد رئيس قسم الإسعاف والطوارئ بمركز الزاوية الطبي، ” محمد العموري ” استقبال المركز 7 مصابين؛ نتيجة للاشتباكات المسلحة التي تشهدها المدينة..

وأضاف العموري في تصريحات صحفية أمس الأحد، أن أغلب الحالات كانت لمصابين بشظايا قذائف، بينهم حالات حرجة، لافتاً إلى عدم تسجيل أي وفيات في مركز الزاوية الطبي.

وأوضح العموري، أن هناك حالات تم إرسالها إلى مصحات خاصة قريبة من مواقع الاشتباك، وربما تكون قد سجلت حالات وفاة ومصابين أيضاً، مشيراً إلى أن الحصيلة النهائية ستعلن عند توقف المواجهات المسلحة..

وأضاف العموري، أن جميع العناصر الطبية والمساعدة متواجدة داخل المركز ولبت النداء للقيام بواجبهم الإنساني والوطني، إلا أنهم يعانون نقصاً شديداً في المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية، مشيرًا إلى أن مصنع الأكسجين بالمستشفى متوقف عن العمل بسبب عطل فني..