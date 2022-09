ذس داي: إحباط محاولة لتهريب امرأة وفتاتين من نيجيريا إلى الأراضي الليبية

ليبيا- كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “ذس داي” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية عن إحباط دائرة الهجرة في نيجيريا محاولة لتهريب امرأة وفتاتين للأراضي الليبية.

التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من مضامين صحيفة المرصد أكد إن المرأة والفتاتين كان يجري نقلهن إلى ليبيا بدعوة من أصدقاء هناك للعمل في خدمة المنازل في وقت أشار فيه جهاز المخابرات الوطنية إن ضحايا الإتجار بالبشر يتواصلون مع من ينتظرهم في الأراضي الليبية.

وأضاف التقرير إن هؤلاء الضحايا يتم تجريدهم من إنسانيتهم واستخدامهم في أغراض مروعة في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

