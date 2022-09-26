المنصوري: الأوضاع تستوجب إيجاد مرحلة انتقالية واحدة

الوطن|رصد

قال عضو هيئة صياغة مشروع الدستور ضو المنصوري إنّ تصريحات رئيس المجلس الرئاسي الأخيرة تصبّ في إطار معالجة الأوضاع القائمة بشكل استثنائيّ، إزاء تعنّت مجلسي النواب والدّولة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات.

وأشار المنصوري في تصريح صحفي أنّ الرئاسي بإمكانه إعلان حالة الطوارئ وتجميد الأجسام السياسية والعمل على إنقاد البلاد من حالة الانسداد التشريعي وتشكيل لجنة للبث في وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.

وأضاف المنصوري أنّ المرحلة تستوجب إيجاد مرحلة انتقالية واحدة لا تزيد عن سنتيْن يجرى خلالها الانتقال إلى المرحلة الدائمة والاستفتاء على مشروع الدّستور الذي أنجزته هيئة منتخبة من الشّعب الليبـي وعرضه عليهم لقبوله أو رفضه.