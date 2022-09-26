الفار: قواتنا لم ولن نشارك في قتال ضد أي تشكيل مسلح

نفى آمر قوة الإسناد الأولى الزاوية محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، الداعم للدبيبة، والمطلوب لدى النائب العام على خلفية قضايا إرهاب، مشاركته في اشتباكات مدينة الزاوية.

وقال الفار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” تتداول بعض الصفحات المغرضة خبر مشاركة قواتنا في الاشتباكات الدائرة حاليا، متابعا:” ما يتداول عار تماما عن الصحة”.

وأضاف الفار:” قواتنا لم ولن نشارك في أي قتال ضد أي تشكيل مسلح عدا المجرمين والخارجين عن القانون”.

وتابع الفار:” لاعلاقة لنا بما يحدث حاليا من اشتباك بين فصيلين ندعوهم لإيقاف نزيف الأرواح بين الأخوة، ونسأل الله السلامة لأهلنا والشفاء للمصابين.