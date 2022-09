برنامج الأغذية العالمي يواصل دعمه لإطلاق البرنامج الوطني للتغذية المدرسية

ليبيا – لخص تقرير نشره برنامج الأغذية العالمي نشاطات الأخير خلال يوليو الماضي في ليبيا وعملياته المختلفة في إطار تنفيذه خطة المساعدة الغذائية العامة.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد أشار إلى وصول البرنامج إلى 42 ألفا و480 مستفيدا منهم 25 ألفا و789 نالوا المساعدة الغذائية العينية الشهرية و3 آلاف و829 تم شمولهم بالتحويلات النقدية عبر بطاقات الدفع المسبق المقيدة بالأغذية.

وأضاف التقرير أن 11 ألفا و939 من المهاجرين غير الشرعيين حصلوا على أغذية جاهزة للأكل مؤكدا وجود تعاون مع وزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال لإطلاق البرنامج الوطني للتغذية المدرسية وإبرام مذكرة تفاهم غذائية تمتد بين العامين 2023 و2025.

وأكد التقرير تنسيق البرنامج مع وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال لتوقيع اتفاقية مع السفارة اليابانية في ليبيا لدعم استمرار توزيع المواد الغذائية وتغذية مدرسة المطبخ المركزي في غرب وشرق البلاد مع مساهمة سخية من اليابان قدرها مليونا و460 ألف دولار.

