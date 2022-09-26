اصابة منزل ومقتل طفلة في اشتباكات الزاوية

الوطن / رصد

أكد جهاز الإسعاف والطوارئ، إصابة منزل بالقرب من سوق الخضرة في المدينة نتيجة للاشتباكات المسلحة الدائرة منذ الليلة الماضية.

وقال الجهاز إنه يتلقى نداءات استغاثة، ويستحيل تحرك أفراده داخل المنطقة مع زيادة وتيرة الاشتباكات.

وأعلن الجهاز في وقت سابق عن مقتل طفل، وتسجيل خمس إصابات إحداها خطيرة أثناء الاشتباكات.

كما أكد الناطق باسم مركز الطب الميداني والدعم مالك مرسيط، إعلان حالة الطوارئ في المدينة نتيجة الاشتباكات التي وُصفت بـ”العنيفة”.

وقال مرسيط إن فرق الطب الميداني والدعم، تنتظر عقد هدنة بين المليشيات المسلحة، لإخراج العائلات والمدنيين العالقين وسط الاشتباكات في المدينة.

الى ذلك كشفت مصادر مطلعة وفاة الطفلة، صابرين الشتيوي، التي تبلغ من العمر 10 سنوات إثر إصابتها بعيار ناري في اشتباكات مدينة الزاوية